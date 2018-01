L’ambassadeur d’Allemagne heureux de voir la langue allemande ancrée en Côte d’Ivoire

Abidjan, 26 jan (AIP)- L’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau, a exprimé sa fierté de voir la langue allemande ancrée en Côte d’Ivoire. « Je suis très ravi de voir l’enseignement de la langue allemande ancrée dans ce pays et surtout l’intérêt que portent les jeunes Ivoiriens à cette offre et aussi l’énergie et la détermination avec laquelle ils s’engagent dans l’apprentissage de cette langue pour la parler », a déclaré vendredi, à Abidjan, M. Grau, à l’occasion de la cérémonie de la promotion sortante du département d’allemand de l’École normale supérieure d’Abidjan (ENS). Selon lui, cet intérêt que portent les jeunes Ivoiriens à cette langue sert à diversifier les relations entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire,...

