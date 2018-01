L’Ambassade des États-Unis veut instituer une collaboration avec le FSDP (Communiqué)

Mme N'Guessan Bernise du FSDP et M. Daniel Langenkamp de l'Ambassade des USA (Abidjan, le 19/01/2018)

Abidjan, 21 jan (AIP) – Le directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP), Mme N’Guessan Bernise a eu une séance de travail vendredi au siège du FSDP à la Riviera Attoban, avec une délégation de l’Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire et l’Union des radios de proximité de Côte d’Ivoire (URPCI), dans le cadre de la poursuite du projet « Radio Synergie Etats-Unis/Côte d’Ivoire ». La délégation de l’Ambassade des États-Unis était composée de M. Daniel Langenkamp, conseiller Presse et des Affaires culturelles, Mme Elizabeth Ategou, attachée de presse et de M. Teko Folli, chargé d’information, rapporte un communiqué de presse du FSDP transmis dimanche à l’AIP. M. Bamba Karamoko, président de l’URPCI, était également...

