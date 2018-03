« L’agriculture reste l’avenir des professions du monde… », selon Sindou Bamba (CNACI)

M. Sindou Bamba, président de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire (Paris, le 02/03/2018 @SIA)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 02 mars (AIP) – Le président de la Chambre nationale de l’agriculture de Côte d’Ivoire (CNACI), Sindou Bamba, estime que l’agriculture reste l’avenir des professions du monde.

Interrogé vendredi en marge du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), le président des agriculteurs ivoiriens a expliqué qu’ayant fait le choix pertinent de choisir l’agriculture comme colonne vertébrale de son économie, la Côte d’Ivoire ne pouvait rater le rendez-vous de Paris.

« Le SIA 2018, c’est la confirmation de ce que l’agriculture reste l’avenir des professions du monde. Nous avons fait le constat que l’agriculture sera l’avenir de toutes les professions du monde », a réitéré M. Bamba.

Pour lui, ce salon de référence permet de toucher et de sentir la vitalité de l’économie agricole à l’échelle du monde. « Ça nous conforte dans l’idée que nous sommes dans le bon sens, sur la bonne route », a-t-il ajouté.

Sindou Bamba a dit avoir constaté que les pays s’organisent de plus en plus, qu’il y a de plus en plus de sérieux dans la mise en œuvre des politiques et surtout davantage d’engouement dans la participation des pays au SIA.

Organisée du 24 février au 04 mars, le SIA 2018 porte sur le thème « Agriculture : une aventure collective ».

