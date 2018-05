La ville de Tai abrite un séminaire sur le renforcement de la coopération transfrontalière entre le Libéra et la côte d’Ivoire

Un séminaire à Tai sur le renforcement de la coopération transfrontalière entre le Libéria

Taï, 5 mai (AIP) – L’ONG Actions Pour la Vie et la Dignité Humaine (APVDH) a organisé, samedi, un séminaire sur le renforcement de la coopération transfrontalière entre le Libéra et la côte d’Ivoire pour une paix durable Ce séminaire qui s’est tenu dans le cadre du lancement des activités de l’ONG a enregistré la participation des leaders communautaires des villages de Taï à savoir Ziriglo, Diero-Oula, Daobly, CHC, des commandants des forces de défense et de sécurité de ladite localité. Exposant sur le thème « les forces de sécurité sont nos frères et nos partenaires. Collaborons avec eux pour une sécurité transfrontalière et une paix durable », le directeur exécutif de l’ONG Aké Mobio Michel, a saisi l’occasion pour présenter...

