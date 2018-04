La transformation locale du cacao ivoirien en bonne place dans les échanges du ministre Sangafowa aux Etats-Unis

Le ministre Sangafowa visite un couple de producteur - transformateur de cacao aux Etats-Unis

Abidjan, 21 avr (AIP) – Le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, est à Washington pour les réunions de printemps 2018 du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale où la question de la transformation du cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana tient une place importante dans les échanges. Selon une note d’information du ministère transmise samedi à l’AIP, en marge de ces réunions, le ministre Sangafowa a visité un producteur de cacao qui transforme lui-même ses fèves. Il s’agit d’ un modèle qu’il ambitionne de reproduire en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la mise en place de l’académie du cacao en vue dans le pays. (AIP) cmas

