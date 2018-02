La Stratégie nationale de développement de la riziculture en Côte d’Ivoire présentée au SIA 2018

(Envoyée spéciale: Coulibaly Maryam)

Paris (France), 26 fev (AIP) – La Stratégie nationale de développement de la filière riz (SNDR) et ses actions pour la promotion des investissements privés en Côte d’Ivoire a été le thème principal d’une présentation faite par l’Office national de développement de la riziculture (ONDR), lundi à Paris, en France.

Lors de la Journée dédiée à l’ONDR, à l’occasion de l’édition 2018 du Salon international de l’Agriculture de Paris (SIA), le directeur du département Appui à la production, Kouamé Bi Christian, et deux de ses collaborateurs, Traoré Issouf (Communication) et Konaté Issiaka (DDAAF), ont instruit leurs invités sur la SNDR en mettant l’accent sur les possibilités d’investissement.

D’après M. Kouamé Bi, la SNDR porte sur deux axes stratégiques. L’un, relatif au renforcement de l’appui technique à la production et l’autre, au renforcement de l’appui à la valorisation du riz local. Autour de ces deux axes se déclinent des maillons offrant des opportunités d’investissement, à savoir la production, la transformation, la distribution mais aussi le transport et le financement du secteur riz.

Par exemple au niveau de la production, les opportunités se situent au niveau de l’irrigation, du génie rural, de la distribution de produits phytosanitaires et de semences, entre autres.

Concernant la transformation, l’intérêt des potentiels investisseurs peut se porter sur la fourniture de matériels et d’équipements, les installations industrielles, le génie civil, la formation, la valorisation des sous produits, etc.

Quant au volet distribution, les opportunités d’investissement concerneraient la commercialisation du riz blanchi (centrales, grossistes, détaillants…), la commercialisation des sous produits (énergie, combustible, boisson, farines, etc.).

Pour ce qui est du transport, l’on cite notamment la logistique de transport et de manutention, le transport de paddy, de riz blanchi et de sous produits. Les opportunités concernant le financement pourraient porter sur les charges de fonctionnement des unités de transformation et de la collecte du paddy.

Avec une consommation de 63 à 70 kg/personne par an et un taux de progression annuelle de 6%, le riz constitue l’un des aliments de base en Côte d’Ivoire. Le pays a produit 1,5 million de tonnes de riz blanchi en 2014 et avec la SNDR 2012-2020, cette production devrait être portée à 2,1 millions de tonnes en 2018 pour atteindre l’autosuffisance voire l’exportation à terme.

