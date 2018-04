La famille de Bouba remercie les Ivoiriens pour leur soutien suite à l’assassinat du garçonnet

le porte parole de la famille à l'extrême gauche, Seydou Ouattara, le père et la mère de Bouba sont assis à sa droite

Abidjan, 14 avr (AIP)- La famille du petit Aboubakar Sidick Traoré dit Bouba, arraché tragiquement fin février à l’affection des siens, remercie tous les Ivoiriens pour leur immense soutien, la solidarité et la compassion qui ont particulièrement aidé les parents à traverser cette douloureuse épreuve. « Après la cérémonie de 40ème jour qui vient de se dérouler, la famille du petit ange Bouba exprime sa reconnaissance à la Côte d’Ivoire et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont sacrifié de leur temps pour accorder une prière de repos de l’ âme du petit Bouba et une pensée de réconfort à la souffrance de ses parents », a déclaré le porte-parole de la famille de la victime, Seydou Ouattara, jeudi lors d une conférence de presse animée à Abidjan. Le...

