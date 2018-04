La CPI n’éprouve aucune honte à intervenir massivement en Afrique déclare son représentant en Côte d’Ivoire

Divo, 25 avr (AIP) – Le chef du bureau de la Cour pénale internationale (CPI) en Côte d’Ivoire, Nouhoum Sangaré, a affirmé mardi à Divo que l’Institution n’éprouve aucune honte à intervenir « massivement » en Afrique. « La question qu’il faut se poser c’est pourquoi il y a tant de problèmes en Afrique et pas ailleurs. Pourquoi c’est toujours en Afrique qu’il y a des centaines et des milliers de morts à l’issue des élections », a-t-il déclaré avant d’ajouter qu’il n’y a « aucun pays en Europe, en Asie et en Amérique où les élections font autant de morts ». Pour le responsable de la CPI, au lieu de se braquer contre la Cour, les Africains devraient réfléchir aux solutions pour éviter les drames qui conduisent leurs dirigeants devant...

