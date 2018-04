La Côte d’Ivoire renoue avec le concours de CAFOP décentralisé

La ministre Kandia distribuant quelques épreuves de mathématiques dans une salle de composition du lycée des jeunes filles de Bouaké

Bouaké, 21 avr (AIP)- La ministre ivoirienne de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionelle, Kandia Camara, a lancé, samedi, à Bouaké, les épreuves écrites de la session 2018 du concours d’entrée du Centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP), qui est à nouveau décentralisé après plus 10 ans d’organisation uniquement à Abidjan. Mme Camara a expliqué cette décision par le fait qu’en faisant d’Abidjan l’unique lieu de composition, les candidats subissaient de nombreux désagréments, car ayant du mal à se loger et éprouvant des difficultés pour effectuer le voyage sur Abidjan. Quelque 41.000 candidats composent dans 10 villes du pays. Au total, 5000 postes à pourvoir à l’issue de ce...

