La Côte d’Ivoire fait officiellement son entrée au Conseil de Sécurité de l’ONU

Abidjan, 03 jan (AIP) – La Côte d’Ivoire a fait son entrée officielle en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies, mardi aux côtés de la Guinée Equatoriale, du Koweït, des Pays-Bas, du Pérou et de la Pologne. Selon des médias ivoiriens, cette importante journée a été marquée par la prise de contact des Représentants permanents et des membres du Conseil de sécurité, la cérémonie d’installation des drapeaux des nouveaux Etats membres, aux côtés de ceux des membres actuels du Conseil, et l’adoption officielle du programme de travail dudit Conseil, pour le mois de janvier, sous la présidence du Kazakhstan. Les nouveaux membres élus pour un mandat de deux ans remplacent l’Egypte, l’Italie, le Japon, le Sénégal,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.