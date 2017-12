La Côte d’Ivoire et le Qatar signent quatre accords de coopération

Le Président de la République, SEM Alassane Ouattara (Ph d'archive)

Abidjan, 22 déc (AIP)- La Côte d’Ivoire et le Qatar et la Cote d’Ivoire, à travers les premiers responsables des départements respectifs concernés, ont signé vendredi, à Abidjan, quatre accords de coopération dans les domaines du transport aérien, de la jeunesse, de la culture ainsi qu’un mémorandum d’entente dans le domaine de la culture. Le paraphage desdits documents a eu lieu au palais présidentiel de la commune de Plateau, en présence du président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et de l’Emir du Qatar, Son Altesse Sheih Tamim Bin Hamad Al Thani, et de leurs plus proches collaborateurs. Arrivé vendredi, à Abidjan, à 16h, dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié, l’Emir du Qatar a été accueilli à son arrivée à l’aéroport...

