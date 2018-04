La Côte d’Ivoire et le Gabon renforcent leur coopération dans les domaines du transport

Le ministre des Transports Amadou Koné et son homologue du Gabon heureux du nouveau cadre de partenariat.

Abidjan, 17 avr (AIP)-Le ministre des Transports ivoirien, Amadou Koné et son homologue du Gabon des Transports et de la Logistique, Estelle Ondo, ont signé mardi, à Abidjan un partenariat dans le transport public urbain, aérien et maritime. Ce partenariat qui vise à renforcer la coopération en matière de transport intervient au terme d’une visite de trois jours en Côte d’Ivoire du ministre Estelle Ondo en Côte d’Ivoire pour s’inspirer de l’expérience ivoirienne en matière de transport public. Au titre du transport public urbain, les préoccupations de la délégation gabonaise s’inscrivent principalement dans la restructuration opérationnelle et financière de la Société gabonaise de transport (SOGATRA) dans un cadre juridique et organisationnel défini. Les deux...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.