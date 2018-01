La Côte d’Ivoire et la Fondation mondiale du cacao ensemble pour un modèle de production durable du cacao

La délégation de la Fondation mondiale du cacao et le cabinet du ministre Sangafowa Coulibaly, le jeudi 18 janvier 2018

Abidjan, 18 jan (AIP) – Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, plaide pour le soutien de la Fondation mondiale du cacao à l’élaboration d’un modèle ivoirien de production garantissant la rentabilité, la durabilité, la protection de la forêt et attractif pour la jeunesse. « Cette initiative qui découle de la signature par les parties, en novembre, de la COP 23 à Bonn (Allemagne) et à laquelle nous sommes partie prenante vise trois objectifs à savoir préserver l’environnement, préserver notre système économique et régler une question fondamentale, celle de l’emploi des jeunes notamment. C’est une initiative qui permet d’atteindre ces trois objectifs et c’est tout à fait conciliable », a-t-il déclaré. Le ministre...

