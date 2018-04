La Côte d’Ivoire déploie sa machine agricole au SIAM 2018

Mme Otchony présente des produits exposés au stand ivoirien au SIAM (Meknès, 24/04/2018)

Meknès (Maroc), 24 avr (AIP) – La Côte d’Ivoire expose sa richesse agricole à la 13ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2018) où ce secteur est représenté au plus haut niveau par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, et son collègue des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Sur un espace aux couleurs nationales -orange, blanc et vert- dressé sur une superficie de 156 m², le stand du Ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) de la République de Côte d’Ivoire est composé d’un espace institutionnel, d’un espace de dégustation, d’une salle VIP pour recevoir les autorités, d’un espace accueil, d’une salle de presse, d’une réserve pour stocker les produits et d’une cuisine pour la confection du café et du chocolat chaud du pays.

Dans l’espace institutionnel, exposent le Conseil du coton et de l’anacarde, le Conseil du café-cacao, l’Agence nationale d’appui au développement rural (ANADER), la Chambre nationale d’agriculture, le commissariat du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA) et quatre coopératives, détaille Mme Otchony Rita, directeur de la communication et de la promotion agricole par intérim au MINADER.

« Monsieur le ministre de l’Agriculture a voulu donner l’opportunité à certaines coopératives de venir voir comment les Salons se déroulent et aussi leur donner l’opportunité de nouer des contacts, rechercher des partenaires par rapport à la promotion et à l’exportation de leurs produits sur le plan international, trouver des partenaires pour une bonne industrialisation de leurs produits », a précisé la responsable du stand ivoirien.

Ainsi, les quatre coopératives sélectionnées pour le SIAM 2018 présentent, entre autres, des produits dérivés à base de beurre de karité, de beurre de cacao, de coco, de café. Les visiteurs sont attirés par le conditionnement original, par exemple les calebasses contenant du beurre de karité.

Le ministère a prévu un espace d’exposition des fruits (ananas, banane dessert, coco), d’arachide grillée. De même, à l’espace Dégustation, le Conseil du café-cacao propose des breuvages chauds à base de ces deux produits phares. Le Conseil du coton et de l’anacarde présente pour sa part des dérivés de l’amande de cajou, salée non salée, enrobée au chocolat, au gingembre, à l’oignon, à l’ail…

L’espace Accueil, réservé à la direction de la communication et de la promotion agricole, reçoit les visiteurs en quête d’information sur l’environnement et les produits agricoles ivoiriens, le MINADER, etc.

Ouvert du 24 au 29 avril sur une superficie de plus de 180 000 m² au « Bassin de l’Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne », à Meknès, le SIAM 2018 se décline en des journées professionnelles et des journées grand public, autour de neuf pôles d’exposition (Régions, Sponsors et Institutionnels, International, Produits, Agro-fournitures, Nature et Vie, Produits du terroir, Elevage, et Machinisme).

Le SIAM se tient sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, autour du thème « Logistique et marché agricoles », avec à l’honneur les Pays-Bas. Une visite du Prince héritier du Royaume chérifien, Moulay El Hassan, a servi de cadre à l’ouverture officielle du Salon.

