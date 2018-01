 La Côte d’Ivoire dans le Top 10  de l’indice de développement en TIC ( Ministre des TICs)

le ministre de la Communication de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Koné à l’ouverture de l’African digital week

Abidjan, 18 jan (AIP) – La Côte d’Ivoire se classe neuvième pays africain ayant enregistré un fort niveau de développement en matière de technologie de l’information et de la communication (TIC), a relevé jeudi le ministre de la Communication de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, à l’ouverture de l’African digital week qui se tient du jeudi au vendredi au palais de la culture de Treichville. Au dire du ministre, la Côte d’Ivoire a fortement progressé au cours des dernières années. Selon l’Union internationale des télécommunications (UIT) qui met à jour annuellement cet indice, la Côte d’Ivoire classée 14ème en 2016 et qui a gravi 32 places entre 2013 et 2016, enregistre l’une des plus grandes performances au monde...

