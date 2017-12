La Côte d’Ivoire a repris sa marche vers la prospérité (Alassane Ouattara)

Le président de la République Alassane Ouattara à l’inauguration du pont de Béttié

Abidjan, 22 déc (AIP)- Le président de la République, Alassane Ouattara, a souligné, vendredi à Bettié, que la Côte d’Ivoire a repris sa marche vers la prospérité, après les perturbations du début de l’année 2017 qui ont d’ailleurs retardé certains projets. « L’année 2017 a été difficile en raison des mutineries, des grèves et ainsi de suite. Mais cela est derrière nous maintenant et je peux vous dire que la Côte d’Ivoire a repris sa marche vers la prospérité, la sécurité et la stabilité », a rassuré M. Ouattara lors de la cérémonie d’inauguration du pont sur le fleuve Comoé à Bettié. Le chef de l’Etat a affirmé que l’économie du pays a été remise sur la voie d’une croissance forte grâce au travail des ivoiriens...

