Kong désigné deuxième ville la plus propre de Côte d’Ivoire

Kong, 1er jan (AIP)- Kong a reçu le prix de la deuxième ville la plus propre de Côte d’Ivoire après la commune de Treichville, l’une des communes de la ville d’Abidjan, a-t-on révélé samedi, lors de 4ème session ordinaire du conseil municipal en présence de plusieurs cadres dont le ministre Tené Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles et député-maire de Kong. Ce prix est composé d’une enveloppe de 1,5 million de francs CFA, de trois tricycles et plusieurs autres matériels de salubrité (râteaux, balais et poubelles). Selon Bamoussa Ouattara, conseiller municipal, ce prix n’est que le fruit d’un travail d’équipe avec à sa tête le ministre Tené Ibrahima Ouattara qui a permis la mise sur pied d’une brigade de...

