Inter/ Le Kenya se prépare à lancer son premier satellite dans l’espace

Le président Uhuru Kenyatta place le Kenya dans le cercle fermé des pays africains disposant leur propre satellite

Korhogo, 23 jan (AIP) – Des ingénieurs de l’Université de Nairobi, au Kenya, ont mis au point le premier satellite du pays, qui sera lancé dans l’espace dans environ deux mois, annonce la radio BBC- Afrique sur son site internet. Avec cet appareil, présenté selon le site de la radio britannique comme un « nano-satellite » (satellite artificiel de petite taille), le Kenya devient le sixième pays africains à entrer dans le club fermé des pays africains possédant leur propre satellite, après l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, l’Algérie et le Maroc. Le satellite sera envoyé à la Station spatiale internationale en mars, avant d’être mis en service un mois plus tard, essentiellement pour la supervision des activités agricoles et...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.