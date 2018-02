Le classement 2017 de Transparency international relève des avancées pour la Côte d'Ivoire

Abidjan, 24 fév (AIP)- Publié mercredi, l’index annuel sur la perception de la corruption dans le monde en 2017 de Transparency international relève des avances significatives au niveau de la Côte d’Ivoire qui se retrouve au 18ème rang africain et au 103ème au niveau mondial avec un score de 36 contre 34 au précédent classement de l’ONG d’origine allemande qui mène des études chaque année pour révéler au grand public les pays les plus corrompus au monde. En 2017, le continent africain reste la région la plus mal classée en termes de perception de la corruption, avec un score de 32 sur une échelle de 100. Sur 180 pays, le premier pays d’Afrique subsaharienne à apparaître dans le classement est le Botswana placé à la 34ème place. Viennent ensuite les...

