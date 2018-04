Gon Coulibaly salue l’engagement de la BM et de la BAD à soutenir l’industrie cacaoyère en Côte d’Ivoire et au Ghana

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à Washington dans le cadre des Réunions de Printemps du FMI et Banque mondiale.

Abidjan, 19 avr (AIP) – Au cours d’une table ronde organisée jeudi à Washington DC, aux Etats-Unis, dans le cadre des Réunions de Printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (BM), le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a salué l’engagement de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD) à soutenir la compétitivité du secteur du cacao en Côte d’Ivoire et au Ghana, selon un communiqué parvenu à l’AIP. Pour Amadou Gon Coulibaly, l’initiative régionale qui verra la participation de la Banque mondiale, de la BAD et de la Société financière internationale (Sfi), doit prendre en compte toute la chaîne de production, notamment la coordination de la commercialisation sur le marché international,...

