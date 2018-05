En Côte d’Ivoire, Nestlé s’engage dans la Vision Zéro aux côtés de la CNPS (Communiqué)

Abidjan, 07 mai (AIP) – En prélude à la Journée africaine de la prévention des risques professionnels célébrée le 30 avril, la Caisse nationale de prévention sociale (CNPS) avait lancé officiellement sa campagne ‘’Vision Zéro Afrique’’ les 26 et 27 avril en partenariat avec diverses entreprises dont Nestlé. Selon un communiqué de presse de cette multinationale, celle-ci se veut une entreprise dans laquelle la santé et la sécurité au travail sont une priorité non négociable. Comme l’explique Stanislas Guedj, directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, en charge également du Cluster Atlantique (Sénégal, Mauritanie, Cap Vert, Guinée, Gambie, Guinée Bissau), il n’y a rien de plus important que la vie des employés et de toute personne venant sur les sites...

