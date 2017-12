Discours à la Nation : Ouattara salue l’organisation réussie de grands événements en 2017 en Côte d’Ivoire

Le Président Alassane Ouattara procède au lancement du 4ème SARA (Abidjan, le 17/11/2017)

Abidjan, 31 dec (AIP) – Dans son discours à la Nation, en prélude au Nouvel an, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a salué l’organisation réussie de plusieurs événements internationaux en Côte d’Ivoire en 2017. S’exprimant dimanche soir sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), le chef de l’Etat a souligné que le pays a su brillamment organiser de grands événements comme le 5ème sommet UA-UE qui a réuni 60 chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique et d’Europe les 29 et 30 novembre à Abidjan, qualifié d’immense succès. La capitale économique ivoirienne a abrité également les VIIIèmes jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet, avec la présence de 53 pays participants et plus de 4000 athlètes. D’autres événements se...

