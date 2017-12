Discours à la Nation : Ouattara incite les jeunes Ivoiriens à s’inspirer des sportifs

La Côte d'Ivoire rend hommage à ses médaillés des JO de Rio tenus en août 2017

Abidjan, 31 dec (AIP) – Dans son discours à la Nation, en prélude au Nouvel an, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, a invité dimanche soir sur les antennes de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), les jeunes Ivoiriens à s’inspirer des sportifs comme Cissé Cheick Sallah, Ruth Gbagbi et Marie Josée Ta Lou. « Jeunes, vous êtes notre plus grand atout. (…) Vous êtes la Côte d’Ivoire de demain », a lancé le Président de la République, expliquant que ces jeunes sportifs qui ont apporté des médailles à la Côte d’Ivoire grâce à leur travail, font la fierté du pays. Le Président Ouattara a par ailleurs promis d’intensifier les efforts pour insérer les jeunes Ivoiriens dans ce monde compétitif, les appelant à ne pas s’aventurer dans l’immigration...

