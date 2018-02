Des victimes des crises ivoiriennes indemnisées à Bondoukou

Un aperçu des victimes de la crise, en compagnie de la ministre Mariatou Koné

Bondoukou, 11 fév (AIP) – La ministre de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité, Pr Mariatou Koné a remis samedi à Bondoukou (Nord-Est, région du Gontougo), des chèques aux victimes et parents de victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire, lors d’une cérémonie organisée en présence des autorités administratives et de la chefferie traditionnelle locales. Au total, 21 victimes et ayant droit des victimes des régions du Gontougo et du Bounkani ont été indemnisées en recevant des chèques d’un million de francs CFA destinés aux familles ayant perdu un parent et 150 000 FCFA pour le transport des blessés dans les hôpitaux, pour une prise en charge médicale et psychologique gratuite jusqu’à la guérison. Pr Mariatou Koné a indiqué que...

