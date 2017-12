Des sages femmes initiées aux techniques d’échographie en Côte d’Ivoire

La ministre de la Santé, Raymonde Goudou remettant leur diplôme à des apprenantes

Abidjan, 23 déc (AIP)- Quarante cinq sages femmes en activité et trois à la retraite mais engagées sur le projet mentorat du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, ont été initiées au techniques d’échographie de base, dans le cadre d’un programme de renforcement des capacités des personnels en charge de la question de la santé maternelle et infantile. C’est la première fois en Côte d’Ivoire que des sages femmes sont outillées dans ce domaine traditionnellement réservé aux gynécologues, et qui par ailleurs est une spécialité des sciences médicales. Quoique les premières bénéficiaires de ce module proviennent des districts sanitaires d’Abidjan, ce volet du programme a été pensé pour les sages femmes exerçant dans des zones reculées dépourvues...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.