Des lots de matériels remis aux sages-femmes de Côte d’Ivoire

Abidjan, 23 fév (AIP)- Des lots de matériels bureautiques et informatiques ont été remis, vendredi, aux sages-femmes de Côte d’Ivoire par le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au cours d’un atelier bilan à l’amphithéâtre de l’Institut de formation des agents de santé (INFAS). Des ordinateurs portables, des imprimantes, un vidéoprojecteur, un fauteuil et un bureau de direction, d’un coût de plus de trois millions de francs CFA, ont été remis précisément au conseil national de l’ordre des sages-femmes et maïeuticiens et à l’Association des sages-femmes de Côte d’Ivoire (ASFI). « Une sage-femme bien formée peut prendre en charge 85% des tous les soins », a déclaré Argentina Matavel, représentante pays de l’UNFPA,...

