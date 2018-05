Des femmes du secteur du vivrier veulent faire de l’Agneby – Tiassa, le grenier de la Côte d’Ivoire

Des femmes du secteur du vivrier de Tiassalé visitées le 05 mai 2018 par M'Bolo Martin

Tiassalé, 06 mai (AIP) – Des groupements de femmes des secteurs du vivrier et de l’élevage des villages et sous-préfectures de Tiassalé ont décidé de mettre sur pied une société coopérative à l’échelle départementale. Samedi, lors de leur première sortie au foyer des jeunes de N’douci, elles ont pris l’engagement de faire de l’Agneby – Tiassa, le grenier du pays. Ainsi, pour Rosalie Komenan, la présidente du comité ad hoc, la société coopérative des femmes des secteurs du vivrier et de l’élevage a de grandes ambitions au regard de sa volonté de fédérer tous les groupements de femmes des sous-préfectures du département. Il s’agira de connaître de façon exhaustive la production de vivriers mais aussi de permettre aux...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.