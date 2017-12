Côte d’Ivoire/Une unité de transformation du manioc inaugurée à Djébonoua (Bouaké)

Visite de l'unité de transformation, le pressoir présenté au président du conseil régional de Gbêke Jean Kouassi Abonouan en blanc

Bouaké, 24 déc (AIP)-Une unité de transformation du manioc a été inaugurée, samedi, à Djébounoua (département de Bouaké). Dotée de broyeuses, de pressoirs, de séchoirs, d’un appareil pour la semoule et d’une cuisinière, cette usine de transformation du manioc produira en moyenne 120 T d’attiéké (semoule de manioc cuite) en dix heures par jour et d’autres dérivés tels que le gari, l’alcool 90°, le biogaz. « On peut se réjouir dans le Gbêkê parce que c’est un projet qui est très important. Tellement important, ce projet de manioc, qu’on a le droit de se réjouir », a déclaré le président du conseil régional, Jean Kouassi Abonouan. Le promoteur de l’unité dont la première pierre a été posée le 11 février 2016, Gui Guillaume...

