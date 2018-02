Côte d’Ivoire/Une résolution prise pour arrêter la profanation des tombes au cimetière de Man

Constructions d'habitations sur le site du cimetière de Man

Man, 28 fév (AIP)- Les autorités locales, la société civile et les représentants des différentes communautés ont pris une résolution, mardi, pour mettre fin à la profanation des tombes au cimetière de Man, en vue de la vente de terrains ou de la construction d’habitations. Lors d’une rencontre, suite aux incessantes tensions qui existent depuis plusieurs mois entre des acquéreurs de terrains et des populations autochtones sur l’utilisation réservée au cimetière de Man devenu exigu dans son exploitation officielle, les différentes parties ont convenu de mettre fin à la situation qui pourrait dégénérer en conflits. « Nous demandons aux acquéreurs de lots de construction et ceux qui ont des parents défunts de mettre fin à toute activité sur le site....

