Côte d’Ivoire/Une fondation offre un arbre de Noël à des enfants défavorisés de Bingerville

La Fondation Laurence Gazard offre un arbre de Nöel à des enfants de Bingerville

Bingerville, 23 déc (AIP)- La fondation Laurence Gazard a organisé un arbre de Noël au profit de 168 enfants de l’école maternelle du quartier Sicogi 1 de Bingerville (Banlieue Est d’Abidjan), issus de familles défavorisées, en vue de leur apporter de la joie en cette période festive. La manifestation a été marquée, mercredi, par des poésies sur le thème de la Noël, un concours de miss, de danses et de ballets. La fondation Laurence Gazard existe depuis 2006 et œuvre dans le domaine de l’éducation en aidant à la scolarisation des gamins démunis et orphelins. Selon sa secrétaire exécutive, Kessé Lucette, cette fondation vole au secours des orphelinats de Bingerville et de Grand-Bassam en offrant des kits (livres, cahiers, cartables, chaussures et des tenues) et des...

