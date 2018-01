Côte d’Ivoire/Une clôture en construction autour de l’ancien cimetière de Kong

Kong, 1er jan (AIP)- Une clôture verra bientôt le jour autour du cimetière de Kong, afin d’éviter l’occupation anarchique de cet espace déjà envahi par de nombreuses constructions. Depuis un certain temps, les habitants du quartier Somasso se plaignent du non- respect des règles de construction par certains de leurs frères. Konaté Moussa, l’un des habitants de ce quartier plus proche du cimetière de Kong a même vu la tombe de son père décédé en 1966, disparaitre en lieu et place d’une maison. C’est pourquoi, certains habitants ont fait savoir leur mécontentement au cours de la 3ème session ordinaire du conseil municipal tenue en octobre. Désormais, les populations seront soulagées par l’érection de cette clôture autour du cimetière de...

