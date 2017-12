Côte d’Ivoire/Une cérémonie de réconciliation a eu lieu à Mahapleu (Danané)

Conflit inter-communautaire à Mahapleu (Danané). Rituel d'échange de rameaux en de paix. le Préfet de région Soro Kahaha, Préfet de Man prodigue des conseils avant l'échage.

Man, 23 déc (AIP) –Une cérémonie de réconciliation entre autochtones Dan et les autres populations allochtones a eu lieu vendredi à Gotongouiné 2, dans le canton Gouané, sous la présidence du préfet de la région du Tonkpi et du département de Man, Soro Kayaha Jérôme. Conformément à la tradition locale, autochtones Dan et les autres communautés allochtones et allogènes ont fumé le calumet de la paix, après un conflit foncier qui a occasionné, au début de ce mois, trois morts et trois blessés dans la zone à cheval entre les sous-préfectures de Mahapleu (Danané) et Sangouiné (Man). Les deux parties ont échangé des rameaux de palmier et se sont engagées solennellement à tourner la page pour vivre ensemble dans la paix, l’harmonie et l’entente. Le préfet Soro...

