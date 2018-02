Côte d’Ivoire/Une campagne de vaccination contre les infections respiratoires aigües à Languibounou

Lancement d'une campagne de vaccination contre les infections respiratoires aigües à Languibounou, samedi 3 février 2018.

Bouaké, 04 fév (AIP)- A l’initiative de l’ONG ‘Association générale d’Ivoire et santé’ (AGIS), une campagne de vaccination contre les infections respiratoires aigües chez les enfants de moins de cinq ans s’est ouverte samedi à Boukébo (sous-préfecture de Languibonou). Plus de 900 enfants de zéro à cinq ans sont visés dans les localités de Boukébo, Konankro, Abolikro, Ahougnanou, Botro et de Diabo par cette campagne qui prévoit de sensibiliser quelque 4.000 personnes sur la maladie et renforcer les capacités de 1.200 parents. Pour contribuer à la prévention contre la destruction des forêts, une opération de distribution de foyers améliorés est également organisée au cours de cette campagne. Selon le président de l’ONG AGIS, Sylla Boubacar, l’organisation...

