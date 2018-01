Côte d’Ivoire/Un méga-concert offert gratuitement à la jeunesse par Amadou Koné

Le ministre Amadou Koné s'adressant aux spectateurs du concert le 31 décembre à Bouaké

Bouaké, 1er jan (AIP)-Les populations en particulier la jeunesse de Bouaké ont bénéficié, dimanche, veille du nouvel, d’un méga-concert offert gratuitement par le ministre des Transports, Amadou Koné, natif et cadre de la ville qui a fêté la nouvelle année avec les siens. Il s’agit, a expliqué M. Amadou Koné, de « célébrer l’espoir et faire le deuil des difficultés » qui ont marqué la vie des populations de Bouaké au cours de l’année 2017, mais aussi montrer que les fils de cette partie de la Côte d’Ivoire devront s’amuser de la même façon que ceux des autres régions du pays. « C’est avec plaisir que ma famille, mes amis et moi, nous retrouvons donc ici à Bouaké pour fêter la nouvelle année », a fait savoir...

