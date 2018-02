Côte d’Ivoire/Un fonds du conseil régional pour l’autonomisation des femmes à Agboville

Le président M'bolo Martin entouré d'hommes mais surtout de femmes en quête d'autonomisation financière

Agboville, 23 fév (AIP)- le président du conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, M’bolo Martin, a annoncé jeudi la mise ne place d’un fonds global de 662 millions de francs CFA, avec l’appui de la Banque mondiale, en vue d’aider les femmes et les jeunes à s’insérer dans les activités commerciales et assurer leur autonomie financière. Selon le président M’bolo, ce fonds logé dans un compte spécial dispose pour le moment d’un contenu de 300 millions de francs CFA fournis par la Banque mondiale. Il sera complété sous peu par l’institution financière à hauteur de 362 millions de francs CFA. C’est dans le cadre d’une cérémonie de remise de chèques de prise en charge aux élèves nécessiteux et personnes indigentes que le président du conseil a donné cette...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.