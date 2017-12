Côte d’Ivoire/Un cadre de Daoukro exhorte les jeunes au goût de l’effort et à la patience

M. Niamien N'goran lors du tournoi de maracana de Daoukro,mercredi

Daoukro, 28 déc (AIP)-L’ex-inspecteur général d’État, Niamien N’goran, a exhorté les jeunes du département de Daoukro (Centre-Est, région de l’Iffou) à plus d’effort et à la patience. Parrainant, mercredi, la finale de la première édition du tournoi de Maracaña à Daoukro, Niamien N’goran a appelé la jeunesse de l’Iffou à tourner le dos à l’immigration clandestine et à s’inscrire dans des programmes de formation pour se trouver un emploi. « Soyez patients (…). L’eldorado n’est pas en Europe. C’est à force du travail qu’on découvre que l’eldorado est là où on naît », a-t-il affirmé, soulignant que le sport peut également contribuer à détecter des talents. L’équipe FC Futuro a pris le meilleur...

