Côte d’Ivoire/Un arbre de Noël organisé en faveur de près de 500 enfants à Bondoukou

Un aperçu des enfants cadeautés par les deux députés de Bondoukou

Bondoukou, 24 déc (AIP) – A l’initiative des députés Bondoukou commune et sous-préfecture, un arbre de Noël a été organisé en vue d’offrir des cadeaux à près de 500 enfants, samedi, à Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), en présence du préfet de région, préfet du département de Bondoukou, Amani Yao Michel. Selon Mamah Diabagaté, cette initiative vise à donner de la joie et de la gaieté aux enfants et aux familles démunies, au cours de cette période de fêtes de fin d’année. Il a souligné qu’elle contribue également à l’épanouissement des populations et promis que le nombre de cadeaux va passer de 500 à 1000 en 2018. Le secrétaire général de la préfecture, Kamena Kré Etienne, s’est félicité de l’action posée par les élus à l’endroit...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.