Côte d’Ivoire/ Trois blessés dans un accident de moto à Mankono

deux des trois blessés dans un accident de moto à Mankono

Mankono, 27 fév (AIP)- Fofana Sinaly, Sanou Abou Kader et Fofana Mamadou ont été grièvement blessés dans un accident de moto, sur la voie principale du lycée moderne de Mankono. Selon les faits rapportés à l’AIP, Fofana Mamadou, roulant vendredi une moto, a perdu le contrôle de son engin et a percuté Fofana Sinaly lui aussi à moto qui conduisait son ami Sanou Kader, élève en classe de 4è 5 dans ledit lycée. Les trois accidentés ont été pris en charge par le service médical du Centre hospitalier régional (CHR) de Mankono. Aux dires des services médicaux, le diagnostic est alarmant pour Sanou Kader dont l’œil droit est endommagé et Fofana Mamadou tous deux plongés dans un coma. Ils ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (CHU)de Bouaké. Les...

