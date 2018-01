Côte d’Ivoire/Siandou Fofana cherche 3 000 milliards FCFA pour le secteur du tourisme

Le ministre Siandou Fofana travaille pour le repositionnement du secteur touristique ivoirien.

Abidjan, 30 jan (AIP)- Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana a invité lundi, ses collaborateurs à redoubler d’efforts pour la mobilisation devant financer le développement du tourisme, qui s’établit à 3 000 milliards de francs CFA en 2018, lors d’une cérémonie de présentation de vœux. «En 2018, il nous faudra redoubler d’efforts pour relever non seulement le défi de la mobilisation des ressources devant financer le développement du tourisme, qui s’établit à 3 000 milliards, mais également et surtout le besoin de répondre aux attentes de nos populations en améliorant la croissance du PIB, la création d’emplois qualifiés et non qualifiés », a-t-il indiqué M. Fofana. Le ministre a précisé que ces défis ne sont pas insurmontables vu les acquis des réformes...

