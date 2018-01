Côte d’Ivoire/Retro 2017 : Abidjan renoue avec l’organisation de grands événements internationaux

Les dirigeants africains et européens participants au sommet UA-UE à Abidjan

Abidjan, 03 jan (AIP) – La capitale économique ivoirienne, Abidjan, a renoué avec le ballet d’organisation des grands événements dans tous les secteurs. Pour la première fois, les dirigeants d’Afrique et d’Europe se sont retrouvés du 29 au 30 novembre au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, dans le cadre du 5ème sommet UA-UE qui a réuni 60 chefs d’Etat et de gouvernement des deux continents et même la présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La cérémonie d’ouverture des VIIIèmes jeux de la Francophonie La capitale économique ivoirienne a abrité également les VIIIèmes jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet, avec la présence de 53 pays participants et plus de 4000 athlètes. D’autres événements se sont tenus à Abidjan comme...

