Côte d’Ivoire/Remise de chèques aux premières bénéficiaires du Fonds de l’entreprenariat féminin

Le Fonds pour la promotion des PME et de l’entreprenariat féminin a été remis en présence du ministre Souleymane Diarrassouba.

Abidjan, 29 déc (AIP)-Les dix premières bénéficiaires du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) et de l’entreprenariat féminin ont reçu jeudi à Abidjan leurs chèques, d’un montant global de 260 millions de FCFA. Lancé au mois d’août, ce fonds, doté d’une enveloppe de cinq milliards de FCFA de l’Etat, est logé à la Banque centrale populaire (BCP). Cette première enveloppe est destinée à financer les besoins liés au cycle d’exploitation ou d’investissement des entreprises sélectionnées par le ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME conformément aux critères prédéfinis. Le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a exprimé sa satisfaction à l’endroit...

