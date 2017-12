Côte d’Ivoire/Plusieurs passagers de minicars dépouillés sur l’axe Fronan-Niakara

Niakara, 26 déc (AIP)- Des passagers de six minicars en route pour la ville de Niakara ont été dépouillés de leurs biens par des coupeurs de route armés entre Fronan et Darakokaha, deux localités du département de Katiola (Centre-Nord, région du Hambol), a appris l’AIP lundi auprès de victimes. Selon plusieurs témoignages des victimes dont Koffi Django, fonctionnaire à Niakara, de retour d’une mission, vendredi, aux environs de 20H, six individus en armes ont contraint leur minicar à l’arrêt après la ville de Fronan, précisément au carrefour de Tiengala, une bifurcation à cinq kilomètres de Darakokaha, sur l’axe Katiola-Niakara, dépouillant tous les occupants de leurs biens. « Nous étions leurs premières victimes. Ils nous ont conduits,...

