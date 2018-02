Côte d’Ivoire/Plus de 50 millions de FCFA du conseil régional aux populations d’Agboville

Le président M'bolo Martin entouré d'élèves bénéficiaires de prise en charge

Agboville, 23 fév (AIP)- Des chèques d’un montant global de 54,35 millions de francs CFA ont été remis jeudi à divers corps sociaux et aux organisations non gouvernementales (ONG) d’Agboville par le conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Il s’agit de prises en charge, d’un montant de 25 millions de francs CFA, distribuées à 500 élèves issus de familles démunies, de chèques d’appui, de six millions de francs CFA, à l’action de deux ONG intervenant dans le domaine de l’alphabétisation dans 20 villages et des aides sociales aux malades et personnes indigentes, pour un coût de 21,5 millions de francs CFA. Les clubs sportifs et de services de la région ont reçu, pour leur part, une subvention de 1,8 million de francs CFA. Le président M’bolo Martin a dit sa satisfaction...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.