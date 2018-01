Côte d’Ivoire/L’usine de transformation du riz d’Oumé livrée en août prochain

La présidente de la FENASCOVICI, Irié Lou Irié Colette, pose la première pierre de l’usine de transformation de riz d’Oumé

Oumé 22 jan (AIP)- Dans le cadre de la réalisation du projet programme d’appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, la présidente du conseil d’administration de la FENASCOVICI, Irié Lou Irié Colette, a procédé à la pose de la première pierre de l’usine de transformation du riz à Oumé. Les travaux de construction de la plate-forme et de l’usine de transformation du riz d’Oumé s’achèveront, a-t-on annoncé samedi, en août prochain. Situé sur un terrain de deux hectares, à 500 m sur l’axe Oumé-Toumodi, offert par le chef du quartier Yaofla, Koffi Diby, ce projet va couter deux milliards de francs CFA, précise-t-on. Il favorisera, dans le département d’Oumé, la production en quantité et en qualité du riz. Avec pour principal objectif...

