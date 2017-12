Côte d’Ivoire/L’UDPCI espère de meilleures opportunités aux jeunes et aux femmes en 2018

Le président de l'UDPCI, Mabri Toikeusse (Ph. d'archive)

Abidjan, 29 déc (AIP)- présentant ses vœux anticipés du nouvel an, le président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI, coalition RHDP) espère de meilleures opportunités en termes d’emploi et d’éloignement de la précarité aux jeunes Ivoiriens en 2018. « 2018 pour la femme doit être l’année où elle occupe plus de responsabilités où certainement elle pourra apporter beaucoup pour la Côte d’Ivoire », a ajouté Abdallah Toikeusse Mabri dans son message aux populations. Tout en relevant les difficultés auxquelles le pays a fait face en 2017, le président de l’UDPCI souhaite que l’année 2018 offre des opportunités nouvelles pour les jeunes et les femmes, redonner espoir, renforcer la cohésion nationale et faire...

