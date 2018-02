Côte d’Ivoire/Les stratégies de lutte contre le terrorisme enseignées aux forces de sécurité ivoirienne

Une session de formation des forces de sécurité ivoiriennes à la lutte contre le terrorisme

Abidjan, 06 fév (AIP)- A l’initiative du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, des éléments des forces de sécurité de Côte d’Ivoire participent, depuis lundi à Abidjan, à un programme de formation aux stratégies visant à combattre le terrorisme, avec l’appui de l’ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire. Ce programme de formation de 18 agents de police et de neuf gendarmes se déroule en deux phases (du 5 au 21 février et du 5 au 21 mars 2018) à la direction de la Surveillance du territoire (DST), selon une note d’information du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. Il vise, a indiqué la chargée d’affaire de l’ambassade, Katherine Brucker, à soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme pour rendre la Côte d’Ivoire...

