Côte d’Ivoire/Les restrictions de sûreté levées sur les navires partant des installations portuaires d’Abidjan pour les États-Unis

Levée des restrictions sur les navires à conteneurs partant des installations portuaires d'Abidjan (Ph. da'rchive)

Abidjan, 27 fév (AIP)- Les restrictions de sûreté sur les navires en partance pour les États-Unis depuis le terminal à conteneurs d’Abidjan et le chantier de réparation navale Carena sont levées, annonce l’ambassade des États-Unis à Abidjan. Selon un communiqué de presse de l’ambassade ont copie est parvenu mardi à l’AIP, cette décision fait suite à une visite annuelle des deux ports pour veiller à la sécurité et à la sûreté du système international de transport maritime. Elle « marque une avancée importante pour les relations commerciales entre la Côte d’Ivoire et les États-Unis et permettra de réduire les coûts, accroître l’efficacité et réduire les retards lorsque les navires arrivent aux États-Unis et dans les ports étrangers »,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.