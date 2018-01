Côte d’Ivoire/Les pluies retardent les travaux de prolongement de la côtière à Tabou

Vue de la voie de prolongement de Tabou-Prollo.

Tabou, 02 jan (AIP)- Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ont retardé les travaux de prolongement de la côtière débutés en janvier 2017, a confié à l’AIP le directeur territorial des Infrastructures économiques de Tabou, Zéphirin Bohui Tchohoro. Selon M. Bohui, les travaux de prolongement de la côtière qui devaient durer 18 mois, ont pris du retard à cause des pluies diluviennes. « Dans ce mois de janvier 2018, ça fait pratiquement un an que les travaux ont été lancés et le terrassement n’est pas encore achevé, les caniveaux et les couches de chaussée ne sont pas encore faits », a-t-il expliqué, soulignant toutefois les quelques avancées notées. « Les buses sont posées, les dalots sont confectionnés, le débroussaillement...

