Côte d’Ivoire/Les militants du RDR sensibilisés sur les prochaines élections locales dans la Bagoué

Une délégation de la direction du RDR, conduite par le ministre Bruno Koné rencontre les militants de Boundiali

Boundiali, 4 fév (AIP)- Le vice-président du Rassemblement des républicains (RDR) chargé des Relations extérieures et de la région de la Bagoué qui a rencontré samedi les militants du parti présidentiel au centre culturel de Boundiali, a invité les populations à se faire établir la carte nationale d’identité et à prendre une part active à l’opération de révision de la liste électorale, le moment venu, afin d’exprimer leur droit de vote pour les consultations locales à venir. Tout en rappelant les acquis des sept années de gouvernance du président Alassane Ouattara, caractérisés par la réalisation de plusieurs infrastructures routières (routes, ponts), sanitaires et scolaires ainsi que le repositionnement du pays au plan diplomatique, a sensibilisé les responsables...

