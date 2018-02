Côte d’Ivoire/Les militants du RDR de Gbêke invités à rester mobilisés pour les prochaines élections locales

Amadou Koné (en costume bleu) et les leaders autres leaders du RDR

Bouaké, 05 fév (AIP)-Le secrétaire général adjoint chargé des transports du Rassemblement des républicains (RDR), Amadou Koné, a invité les leaders et militants de la région de Gbêke à entretenir la flamme militante et à rester mobilisés pour les prochaines élections locales et les défis qui pourraient se présenter à eux. « Le RDR souhaite aller à ces élections en RHDP (Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix). Mais il faut que dans les bases, le parti se prépare à toutes ces élections. Nous devons travailler à faire en sorte que si cela nous était imposé, le RDR seul puisse gagner tous les postes électifs dans la région de Gbêkê », a lancé Amadou Koné, samedi, lors du meeting de remobilisation qu’il a animé à...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.